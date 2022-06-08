У Тернополі на 25% скоротили кількість громадського транспорту, щоб не піднімати тарифи

У зв’язку з воєнним станом, коливанням валютного курсу та суттєвим зростанням вартості пального й запчастин до транспортних засобів, у Тернополі проведено ряд заходів з метою економії коштів щодо перевезення пасажирів громадського транспорту та збереження існуючого тарифу на проїзд у міських автобусах та тролейбусах.

Зокрема, зменшено об’єми транспортної роботи (кількість громадського транспорту, що курсує та кількість рейсів) в середньому на 20-25%. Такий крок допоможе стримати підняття вартості проїзду у громадському транспорті міста, зменшити загальні витрати на перевезення, натомість буде забезпечено перевезення усіх пасажирів дещо меншою кількістю транспорту.

Так, на підставі аналізу пасажиропотоку на маршрутах, які обслуговує підприємство КП «Тернопільеелктротранс», проведено корегування випусків на лінію транспортних засобів і графіків руху на маршрутах, які обслуговує підприємство. Загалом кількість одиниць транспорту зменшено з 44 до 34 – пробіг тролейбусів зменшено з 51 одиниці в робочі дні до 44 та 27 у вихідні, на автобусних маршрутах зменшено кількість транспорту з 39 до 32 автобусів в день. Дані заходи дали змогу зменшити витрати дизельного пального на 2903 л.

Також частково зменшено об’єм транспортної роботи на тролейбусних маршрутах. Зменшення транспортної роботи вплинуло на зменшення витрат на використання електричної енергії, паливно-мастильні матеріали, заробітної плати та відрахувань на соціальні заходи. Так, за травень, завдяки вжитим заходам, загальний пробіг у тролейбусів на лінії зменшився на 22,132 тис. км, що привело до зменшення використання електроенергії на 74,6 тис. квт. годин.

Попри дуже складну ситуацію, у Тернополі збережено усі пільги на проїзд в громадському транспорті. У комунальних автобусах та тролейбусах безкоштовно їздять учні, студенти та всі групи пільговиків. Учасники бойових дій і добровольці надалі їздитимуть безкоштовно та без обмежень у кількості у всьому громадському транспорті Тернополя. Безкоштовний проїзд також для учнів та студентів у комунальному транспорті зберігається і на час канікул, і на вихідні дні. Якщо пасажир пересідає з одного в інший транспортний засіб, він може скористатися своїм електронним квитком впродовж 30 хвилин, проте встановлений тайм-аут (ті ж самі 30 хвилин) при пересуванні в одному і тому ж транспортному засобі. Такій пільговий режим діє також для приватних перевізників, що обслуговують приміські маршрути Тернопільської міської територіальної громади: Приватний соціальний транспорт Безкоштовно їздять в автобусах приватних перевізників типу «Соціальні» жителі Тернопільської громади пільгових категорій населення при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова». Студенти вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації денної форми навчання, учні загальноосвітніх шкіл, вихованці середніх та професійно-технічних навчальних закладів їздять з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду (чотири гривні) при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина». Приватний транспорт (маршрутки) Безкоштовно їздять у приватному транспорті всі пільговики щодня з 10:00 год. ранку при наявності електронного квитка «Соціальна карта тернополянина» категорії «Пільгова». Учні загальноосвітніх шкіл їздять з 50-відсотковою знижкою вартості проїзду (чотири гривні) впродовж навчального року (окрім канікул) при наявності персоніфікованої «Соціальної карти тернополянина» категорії «Учнівська». Компенсація за проїзд здійснюється за рахунок власних коштів перевізника.