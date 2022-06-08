У Тернополі під час пожежі загинув чоловік

7 червня о 00:13 на номер Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в квартирі на третьому поверсі триповерхового багатоквартирного житлового будинку в м. Тернопіль на вул. Сагайдачного. На місце пожежі направлено черговий караул 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону та працівників оперативно-координаційного центру Головного управління. На жаль, на місці події вогнеборці виявили власника квартири, 1974 року народження, без ознак життя. Окрім цього, внаслідок пожежі одну особу, жінку 1964 року народження, виведено на свіже повітря (від госпіталізації відмовилась) та іншу, без свідомості, винесено на свіже повітря, передано працівникам екстреної медичної допомоги та в подальшому госпіталізовано в Тернопільську університетську лікарню. Ймовірна причина пожежі – необережність під час куріння.

Внаслідок пожежі знищено кухонні меблі, речі домашнього вжитку на площі 15 м кв., пошкоджено облицювання стін на площі 15 м кв. Під час гасіння врятовано даний житловий будинок.

Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються.