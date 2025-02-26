У Тернополі неповнолітній хлопець влаштував стрілянину з вікна автомобіля

В одній із соцмереж було опубліковано відео, на якому видно, що невідома особа, перебуваючи на задньому пасажирському сидінні, відчинила вікно та під час руху автомобіля вистрілила з пістолета в сторону заправки.

Дану подію поліцейські внесли до Журналу єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події.

Правоохоронці опрацювали відео з камер спостереження та з’ясували, що інцидент трапився на вулиці Об’їзній у Тернополі. Внаслідок події ніхто не постраждав. У ході проведення оперативних заходів співробітники Тернопільського райуправління поліції спільно з інспекторами управління патрульної поліції встановили особу хулігана. Це – 17-річний житель Тернополя.

Виявилося, що фігурант стріляв зі стартового пістолета, який пізніше викинув. Свій вчинок хлопець пояснив тим, що хотів зняти відео для себе з метою розваги.

Поліцейські склали на правопорушника адмінпротоколи за ст. 173 (дрібне хуліганство) та ст. 174 (стрільба з вогнепальної, холодної метальної чи пневматичної зброї в населених пунктах і в невідведених для цього місцях або з порушенням установленого порядку) Кодексу України про адміністративні правопорушення.