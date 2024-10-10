На десять років сяде чоловік, який напав на військового у Кременці
Кременчанина засуджено до 10 років позбавлення волі за вчинення розбійного нападу та злочини, пов’язані із незаконним поводженням зі зброєю. Збаразький районний суд визнав винним жителя Кременця у вчиненні злочинів, передбачених одразу п’ятьма статтями Кримінального кодексу України. Зловмисникові слідчі оголосили підозри за вчинення крадіжки, розбійного нападу, злочинів, пов’язаних з викраденням та незаконним поводженням зі зброєю.
У серпні 2023 року в Кременеці невідома особа здійснила напад на військовослужбовця. У ході розслідування стало відомо, що злочин скоїв 42-річний житель районного центру. Між потерпілим та підозрюваним виник конфлікт, який переріс у бійку. Коли військовослужбовець знепритомнів, зловмисник відібрав у нього автомат, бронежилет, гаманець з грошима та документами і втік у невідомому напрямку.
У ході оперативно-розшукових заходів поліцейські встановили місце, де переховувався озброєний злочинець, оточили будинок та за силової підтримки спецпризначенців КОРДу затримали його. У нападника вилучили викрадені речі військовослужбовця.
За результатами розгляду судом ухвалено вирок, яким засудженому призначено покарання у вигляді 10 років позбавлення волі.