У Тернополі оберуть кращий молодий музичний гурт України

Вже менш ніж за тиждень ми дізнаємось ім’я переможця легендарного, вже восьмого конкурсу Koza Music Battle – хто ж отримає головний приз 20 000 грн, всесвітню славу та визнання? У середу, 29 листопада, о 18:00 в креативному кластері Na пошті пройде останній змаг учасників Koza Music Battle 2023. Вхід на всі концерти батлу – вільний, заповніть анкету, аби зареєструватися на фінал: https://forms.gle/jUfSExEjHqH2pxM77 ; або приєднуйтеся до онлайн-трансляції: https://www.youtube.com/live/nGaOuNC2mv0?si=9LFbBFIM69D_Yrxd

З-поміж 100 українських гуртів до фіналу КМВ дісталися тернопільські панки The Artistic Rats та кримський гурт provulok.

«Важливо залишатись чесним у своїй музиці, важливо викликати справжні емоції у слухача, – пишуть фіналісти КМБ 2023 гурт The Artistic Rats. – Ми працюємо над собою, працюємо над тим, щоб одного дня прокинутись з чітким усвідомленням, що започаткували свій власний стиль. Стиль, який будуть наслідувати та розвивати інші гурти. Звучить як юнацька мрія, але в цьому – її краса».

provulok — це проєкт кримчанина Льомана Судакли, який грає гіпнотичний шугейз в інструментальному форматі. Проєкт був заснований без конкретної цілі, надихався кримською природою та ностальгією за домом.

Особливою гостею фіналу стане Grisly Faye – проект Маргарити Кулічової. Співачка вже випустила міні-альбом “Drown” (2014), альбом “From Far Away” (2016) та декілька синглів. Маргарита — композиторка, саундпродюсерка, випускниця Moving Academy for Performing Arts (Нідерланди) та магістерської програми університету Kino Eyes (Португалія), авторка саундтреку до фільму «Співає Івано-Франківськ теплокомуненерго».

Визначати переможця музичного конкурсу буде кваліфіковане журі. Цього року це потужні гуру своєї сфери, а саме:

Данило Панімаш – український музичний журналіст, заступник головного редактора медія СЛУХ.

Ірена Карпа – українська письменниця, співачка, журналістка, громадська діячка. Солістка гурту QARPA. Авторка курсів «My Story» та «Терапевтичне письмо з Карпою».

Павло Варениця – музикант, фронтмен гурту EPOLETS, автор пісень, волонтер.

Хоч глядачам і не вдасться вплинути на остаточне рішення журі, кожен охочий може підтримати улюблений гурт донатом для ЗСУ. У соцмережах фестивалю є посилання на монобанки з назвами фіналістів. Фанати молодих гуртів уже зібрали понад 8 тис грн. По завершенню конкурсу всі зібрані кошти перерахують благодійному фонду Musicians Defend Ukraine.

Нагадаємо, що Коза Мюзік батл – це конкурс, що дає змогу молодим виконавцям заявити про себе, представити свою творчість та, зрештою, завоювати прихильність слухачів. Його переможцями раніше ставали відомі сьогодні KRUT і Our Atlantic. Історія конкурсу сягає далекого 2013 року, щороку до 2019 фестиваль проводився у культовому тернопільському арт-барі Коза. Цьогоріч його домівкою стане найкультурніше укриття країни – креативний кластер Na пошті у Тернополі. Фінансування проєкту здійснюється зі Стабілізаційного фонду культури та освіти 2023 Федеральним міністерством закордонних справ Німеччини та Goethe-Institut.