У Тернополі ОСББ одного з будинків реалізувало крутезний проєкт – “Сонячна електростанція з системою резервного живлення”!

Об’єднання співвласників одного з будинків на вулиці Чернівецькій, що у Тернополі реалізувало мега-проєкт – “Сонячна електростанція з системою резервного живлення”. Про нього розповів голова правління ОСББ Іван Сороколіт.

– Маю за честь бути головою правління ОСББ, де співвласники зважились, підтримали і реалізували по моїх мірках крутезний проєкт – “Сонячна електростанція з системою резервного живлення”! Що ми маємо: сонячі панелі сумарною потужністю 26,4 кВт; гібридний трифазний інвертор потужністю 30 кВт; акумуляторні батареї сумарною їмністю 50 кВт. Що це дає? Навіть взимку близько доби без зовнішнього електропостачання в будинку працюють: ліфт; освітлення 5-ти під’їздів; освітлення підвалів; освітлення перед під’їздами та на кількох проходах навколо будинку; 5 домофонів і 10 електромагнітів на дверях; відеоспостереження на 14 камер; водомат і поштомат; Інтернет та WiFi від кількох провайдерів; резервні розетки в усіх під’їздах в місцях загального користуваня (в окремих “щитках” на екстрені випадки, що дозволить не задіювати незручні та дорогі в експлуатації бензинові чи дизельні електрогенератори), – повідомляє Іван Сороколіт.

Голова правління ОСББ повідомив вартість проєкту: 966 060,60 грн. – грант від Фонд енергоефективності; 653 741,40 грн. – кошти ОСББ.