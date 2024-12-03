Графік відключень світла 4 грудня на Тернопільщині

💡 У середу, 4 грудня на Тернопільщині прогнозується застосування погодинних вимкнень

⏰Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️06:00-09:00 4 черга

➡️07:00-10:00 1 черга

➡️09:00-12:00 3 черга

➡️10:00-13:00 6 черга

➡️12:00-15:00 5 черга

➡️13:00-16:00 2 черга

➡️15:00-17:00 1 черга

➡️16:00-18:00 4 черга

➡️17:00-19:00 3 черга

➡️18:00-20:00 6 черга

➡️19:00-22:00 5 черга