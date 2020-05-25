11:01 | 25.05.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі освячено новий храм святителя Миколая і Героїв Небесної Сотні

Irena 0 Views Прокоментуй!

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон звершив освячення храму святителя Миколая і Героїв Небесної Сотні, що на вул. Микулинецькій м. Тернополя.

З запашним короваєм та теплими словами архіпастиря зустріли парафіяни храму і настоятель протоієрей Миколай Романюк.

В святковому богослужінні взяли участь духовенство Тернопільського благочиння.

Під час богослужіння була піднесена молитва за Україну, воїнів-захисників та український народ.

На малому вході з благословіння Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнішого Митрополита Епіфанія, архієпископ Тихон удостоїв чергової священичої нагороди настоятеля храму отця Миколая – право носіння хреста з прикрасами.

По завершенні літургії владика привітав настоятеля і парафіян з величним святом, а також висловив щирі слова подяки усім, хто потрудився на славу Божу для побудови нового храму та вручив благословенну грамоту.

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