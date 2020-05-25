Весняні клопоти у Тернопільському лісгоспі

Одним з основних завдань лісівників є відновлення та вирощування високопродуктивних лісів. Для вирощування лісів потрібно високоякісне насіння та добрий садивний матеріал з покращеними генетичними властивостями, – повідомляють у прес-службі ДП “Тернопільський лісгосп”.

В ДП “Тернопільський лісгосп” на даний час проводяться весняні лісокультурні роботи. Проводиться технічне приймання лісових культур, посівів у розсадниках та шкілках за участю працівників лісової охорони підприємства.

Щорічно лісгосп заготовляє 7 тонн лісового насіння, яке в подальшому висівається в розсадниках. З цією метою в кожному лісництві функціонує мережа лісових розсадників, теплиць, де вирощується біля 900 тис. сіянців та 100 тис. саджанців.

В лісгоспі є великий асортимент порід, як для потреб лісового господарства так і для озеленення. Зокрема тут можна побачити сіянці дуба, бука, клена, липи, смереки, модрини, ялини, ялиці та ще багато інших порід.

До речі, у непростий карантинний час лісгоспу вдалося за квітень місяць реалізувати 650 шт. садивного матеріалу декоративних порід.

Хто ще не встиг придбати якісний, красивий і за доступною ціною посадковий матеріал, для того щоб прикрасити своє подвір’я та зробити свій куточок затишним, звертайтеся в контору лісгоспу, за адресою: вулиця Багата, 5а, місто Тернопіль, Тернопільська область, номер телефону контактної особи Тарас Ігорович 0979151482.