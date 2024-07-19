У Тернополі пʼяний водій вчинив ДТП та втік

Водій з ознаками спʼяніння вчинив ДТП та втік: патрульні знайшли порушника та склали адміністративні матеріали

Сьогодні вночі патрульні отримали звернення про ДТП без потерпілих на вулиці Лучаківського. Заявник зазначив, що керманич автомобіля Audi здійснив зіткнення з автомобілем Ford і покинув місце події.

Отримавши інформацію про автомобіль, поліцейські оперативно розшукали та встановили винуватця.

Спілкуючись з правопорушником, поліцейські помітили в нього ознаки алкогольного сп’яніння. Проте громадянин відмовився від проходження огляду на визначення стану спʼяніння у встановленому законодавством порядку.

На 31-річного водія легковика Audi інспектори склали протоколи за втечу з місця ДТП, за керування транспортним засобом з ознаками сп’яніння та за скоєну дорожньо-транспортну пригоду.

Ще раз нагадуємо: сідати за кермо нетверезим заборонено‼️