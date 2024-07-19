Засоби радіоелектронної боротьби передав Віталій Бобрівець бійцям 44 бригади



Два засоби радіоперешкод «Бумбокс-3» передав голова правління ПрАТ “Тернопільміськгаз” Бобрівець Віталій Володимирович бійцям 44 окремої артилерійської бригади імені Гетьмана Данила Апостола. Засоби були придбані паном Бобрівцем на звернення командування даної бригади.

«Я мав за честь передати дане обладнання особисто командиру 44 бригади. Необхідність таких засобів на фронті важко переоцінити, тому ми завжди намагаємося у міру своїх можливостей реагувати на звернення окремих структурних підрозділів Збройних Сил України в сприянні забезпечення технічної підтримки в спротиві військової агресії російської федерації. Засоби вже передані бійцям для подальшого використання і, впевнений, що вони принесуть користь нашим Захисникам у цій виснажливій війні,- каже Віталій Бобрівець. – Я переконаний, що кожен, хто не на фронті сьогодні, просто зобов’язаний всіма можливими способами допомагати Збройним Силам України та надавати посильну допомогу.

Я дякую кожному, хто став на Захист нашої Батьківщини»