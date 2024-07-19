До уваги жителів Кременеччини! Зміни в 5 групі відключень світла

Через технічні причини, з 22.07.2024р. по 02.08.2024р. для частини мешканців буде змінена черга(група) погодинних вимкнень з 5 черги(групи) на 4 чергу (групу).

Зміна черги (групи) стосуватиметься споживачів, які проживають за адресою:

с.Чугалі, с.М.Зеблази, с.Рибча, с.В.Зеблази, с.Бонівка, с.Плоске, с.Катеринівка, м.Кременець (вул. Вишнівецька, вул. Климова, вул.Моргви, вул.Вербова, вул. М.Кривоноса, вул. Макова, вул.М.Грушевського, вул.І. Франка, вул.Грабівка, вул.Лящуки, вул.Переліски, вул.Сичівка 1, вул.Сичівка, 2,вул.Липовиця 1,вул.Липовиця 2

Просимо з розумінням поставитися до ситуації та відслідковувати свої вимкнення електроенергії на сайті АТ «ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО» .