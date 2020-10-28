У Тернополі патрульні затримали п’янющого водія
1,86 проміле алкоголю в крові зафіксували тернопільські патрульні у водія під час огляду на стан сп’яніння.
Подія трапилася сьогодні, близько 2-ї години ночі. Патрулюючи проспектом Злуки, інспектори побачили автомобіль ВАЗ 2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. Зупинивши транспортний засіб та поспілкувавшись із кермувальником, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.
Водій без жодних вагань погодився пройти огляд у присутності двох свідків. Результат огляду — 1, 86 проміле, що перевищує встановлену законом норму у 9 разів.
На кермувальника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування водієм без відповідних документів) КУпАП.
Нагадаємо
Адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП):
за перше правопорушення протягом року — штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;
за повторне правопорушення протягом року — штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;
за третє і більше порушень протягом року штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.
Будьте обережні та пам’ятайте про наслідки ваших дій