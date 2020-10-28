11:00 | 28.10.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі патрульні затримали п’янющого водія

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1,86 проміле алкоголю в крові зафіксували тернопільські патрульні у водія під час огляду на стан сп’яніння.

Подія трапилася сьогодні, близько 2-ї години ночі. Патрулюючи проспектом Злуки, інспектори побачили автомобіль ВАЗ 2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. Зупинивши транспортний засіб та поспілкувавшись із кермувальником, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій без жодних вагань погодився пройти огляд у присутності двох свідків. Результат огляду — 1, 86 проміле, що перевищує встановлену законом норму у 9 разів.

На кермувальника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування водієм без відповідних документів) КУпАП.

Нагадаємо❗️

Адміністративна відповідальність за керування транспортним засобом у стані сп’яніння (ст. 130 КУпАП):

✅ за перше правопорушення протягом року — штраф 10200 гривень і 1 рік позбавлення права керування транспортним засобом;

✅ за повторне правопорушення протягом року — штраф 20400 гривень і 3 роки позбавлення права керування транспортним засобом;

✅ за третє і більше порушень протягом року штраф 40800 гривень і 10 років позбавлення права керування транспортним засобом.

Будьте обережні та пам’ятайте про наслідки ваших дій

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