У Тернополі патрульні затримали п’янющого водія

1,86 проміле алкоголю в крові зафіксували тернопільські патрульні у водія під час огляду на стан сп’яніння.

Подія трапилася сьогодні, близько 2-ї години ночі. Патрулюючи проспектом Злуки, інспектори побачили автомобіль ВАЗ 2109, водій якого порушив правила дорожнього руху. Зупинивши транспортний засіб та поспілкувавшись із кермувальником, патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння.

Водій без жодних вагань погодився пройти огляд у присутності двох свідків. Результат огляду — 1, 86 проміле, що перевищує встановлену законом норму у 9 разів.

На кермувальника патрульні склали протокол за ч. 1 ст. 130 (Керування транспортним засобом у стані сп’яніння) КУпАП та винесли постанову за ч. 1 ст. 126 (Керування водієм без відповідних документів) КУпАП.