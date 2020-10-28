Директор із садівництва ФГ «ГАДЗ» – кращий агроном-садівник України 2020 року

Директор із садівництва фермерського господарства «ГАДЗ» Тарас Мельник став переможцем Першого Всеукраїнського конкурсу агрономів-садівників «Кращий агроном-садівник України».

Конкурс на звання найкращого агронома-садівника організувала асоціація «Укрсадпром» за підтримки журналу «Садівництво і Виноградарство. ТІ/Горішник», медіа-групи «Технології та Інновації».

Звання кращого агронома-садівника Тарасу Мельнику присвоїли під час Міжнародної науково-практичної конференції «Від землі до готового продукту», яка пройшла у Львові 22-23 жовтня.

– Моя перемога на цьому конкурсі – результат роботи великої та професійної команди фермерського господарства «ГАДЗ», яка стоїть за моїми плечима. Запорукою лідерства ФГ «ГАДЗ» є те, що ми не стоїмо на місці, а вивчаємо нові технології задля покращення продукції на кожному із етапів – від вирощування до реалізації, – розповідає Тарас Мельник. – У садівництві я майже десять років. Після закінчення Уманського національного університету садівництва стажувався у провідних господарствах Нідерландів, Італії, Німеччини. Після цього за покликанням долі я повернувся на батьківщину. Саме тут декілька років тому посадили сади ФГ «ГАДЗ», які сьогодні входять у число найбільших в Європі.

Також фермерському господарству «ГАДЗ» вручили приз – метеостанцію, яка дозволяє агрономам контролювати зміни погодних умов, що суттєво впливають на майбутній урожай, а також дає можливість прогнозувати й аналізувати можливі захворювання рослин.