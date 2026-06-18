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На Тернопільщині контролюють якість відремонтованих доріг: як перевіряють нове покриття

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У Тернопільській області тривають роботи з ремонту дорожнього покриття методом «карт», під час яких особливу увагу приділяють якості виконання робіт та матеріалів.

Як повідомили у Службі відновлення та розвитку інфраструктури в Тернопільській області, контроль здійснюється на всіх етапах ремонту. За процесом стежать інженери технічного нагляду та незалежні експерти.

Фінальним етапом є перевірка вже оновленого покриття. Нещодавно фахівці незалежної лабораторної організації «Дорцентр» відібрали зразки асфальтобетону безпосередньо з відремонтованих ділянок доріг.

Процедура передбачає вирізання з дорожнього покриття циліндричних зразків — кернів — за допомогою спеціальної алмазної коронки. У лабораторних умовах ці зразки перевіряють на товщину шару, щільність, міцність та відповідність будівельним нормам і стандартам.

У службі наголошують, що після відбору зразків місця втручання оперативно відновлюють: отвори засипають та ущільнюють свіжою асфальтобетонною сумішшю, щоб забезпечити цілісність дорожнього полотна.

Контроль якості, як зазначають фахівці, дозволяє гарантувати довговічність та безпечну експлуатацію оновлених доріг регіону.

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