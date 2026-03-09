Майже 60% хворих на ГРВІ на Тернопільщині — діти

У Тернопільській області за останній тиждень зафіксували зниження захворюваності на грип, ГРВІ та COVID-19. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб.

Станом на 9 березня показник захворюваності за останні сім днів становив 453,1 випадка на 100 тисяч населення. Загалом захворіли 4615 жителів області.

За даними епідеміологічного моніторингу, у період з 2 по 8 березня кількість хворих на ГРВІ зменшилася на 11,2% порівняно з попереднім тижнем. Тоді було зареєстровано 5195 випадків.

Серед усіх хворих 58,1% становлять діти — це 2682 особи. Із них 66,4% — школярі (1781 дитина). У порівнянні з попереднім тижнем кількість хворих дітей зменшилась на 10%, а школярів — на 12,1%.

За звітний період до лікарень госпіталізували 128 людей, серед них 75 дітей. Кількість госпіталізацій також зменшилася — на 36,9% у порівнянні з попереднім тижнем, коли до медзакладів потрапили 203 пацієнти.

Крім того, за тиждень в області зареєстрували два випадки захворювання на COVID-19 серед дітей. Це становить 0,04% від загальної кількості всіх зафіксованих випадків ГРВІ.