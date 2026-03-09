«Мене не цікавлять діти депутатів. Я тут, щоб моя сімʼя була в безпеці»: історія бойової медикині з 105-ї бригади ТрО

Уродженка Кременця Юлія Томашевська з позивним «Тома» — головна медична сестра медичної роти 105-ї окремої бригади територіальної оборони Збройних сил України. На початку повномасштабного вторгнення вона добровільно стала на захист країни та пішла служити старшим бойовим медиком. Уже 31 березня вирушила рятувати життя українських військових.

Жінка розповідає, що її рішення служити було свідомим. У її родині вона не єдина військова — до лав ЗСУ також приєдналися чоловік і син. Тим, хто дивується такій кількості захисників у сім’ї, Юлія відповідає просто: якби з кожної родини служили по троє людей, воювати було б значно легше.

Коли Юлія тільки долучилася до війська, багато хто сумнівався у серйозності її намірів. Дехто вважав, що жінку навряд чи відправлять у зону бойових дій. Однак уже через три місяці вона виконувала бойові завдання на Запорізькому напрямку.

За роки служби «Тома» неодноразово бачила найскладніші моменти війни. Особливо важко, зізнається вона, коли важкопоранений боєць просить телефон, аби встигнути зв’язатися з рідними. Саме в такі миті, каже медикиня, на очах з’являються сльози.

Попри складні обставини Юлія намагається підтримувати бойовий дух у підрозділі. Вона переконана, що позитив на війні не менш важливий, ніж професійні навички. Допомагає створювати теплішу атмосферу і кішка, яка подорожує разом із військовими ще з часів служби на Запорізькому напрямку.

На запитання, чи є місце жінкам на війні, «Тома» відповідає впевнено: на фронті потрібен кожен, хто може бути корисним.

