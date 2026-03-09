Пораненому бійцю з Тернопільщини Руслану Стефанціву потрібна допомога

Жителів Тернопільщини закликають підтримати військовослужбовця Руслана Стефанціва — уродженця села Яблунів Копичинецької громади, який отримав важке поранення на запорізькому напрямку.

Наразі медики однієї з лікарень Запоріжжя борються за його життя. У захисника серйозні проблеми зі здоров’ям, тому він потребує допомоги та підтримки.

Відомо, що Руслан Стефанців із 2022 року служить у складі 44-ї окремої артилерійської бригади та брав участь у бойових діях, захищаючи Україну.

Небайдужих просять долучитися до збору коштів на лікування та реабілітацію військового.

Реквізити для допомоги:

Карта мами Руслана (Ощадбанк):

5167 8032 8493 3319