На Тернопільщині пенсіонерка на скутері і сама травмувалась, і ще й побила кілька автомобілів

Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 березня близько 15:00 у місті Підгайці на вулиці Незалежності.

За попередньою інформацією, 64-річна водійка скутера Honda не впоралася з керуванням. У результаті жінка врізалася у кілька припаркованих автомобілів.

Унаслідок аварії пенсіонерка отримала серйозну травму — у неї сталася ампутація фаланги пальця на руці. Потерпілу госпіталізували до Підгаєцької лікарні.

Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.