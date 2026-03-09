На Тернопільщині пенсіонерка на скутері і сама травмувалась, і ще й побила кілька автомобілів
Дорожньо-транспортна пригода сталася 6 березня близько 15:00 у місті Підгайці на вулиці Незалежності.
За попередньою інформацією, 64-річна водійка скутера Honda не впоралася з керуванням. У результаті жінка врізалася у кілька припаркованих автомобілів.
Унаслідок аварії пенсіонерка отримала серйозну травму — у неї сталася ампутація фаланги пальця на руці. Потерпілу госпіталізували до Підгаєцької лікарні.
Обставини дорожньо-транспортної пригоди встановлюють правоохоронці.