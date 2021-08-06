Це чи не третина лабораторно підтверджених випадків коронавірусу штаму «Дельта» в області.

Про це повідомив під час сьогоднішнього засідання оперативного штабу для боротьби з коронавірусом, 6 липня, особисто в.о. директора ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” Юрій Дементьєв.

– Спеціалісти лабораторії особливо небезпечних інфекцій ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України” проведено дослідження біоматеріалу, за допомогою закупленої тест-системи для визначення наявності мутацій коронавірусу SARS-CoV-2 та виявлено серед 94 позитивних зразків 52 випадки штаму коронавірусу «Дельта». Ці зразки були відібрані з кінця червня і до початку цього місяця – озвучив в.о. директора ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”. – Аби не бути голослівним, дані взірці направлено до референс-лабораторії ДУ «Центр громадського здоров’я МОЗ України» для верифікації штаму.

І буквально, після вчора від ЦГЗ України отримали підтвердження результатів зразків біоматеріалу щодо наявності штаму коронавірусу «Дельта». У Тернополі підтвердили штам «Дельта» у 19 осіб. Це чи не третина лабораторно підтверджених випадків коронавірусу штаму «Дельта» в області.

За словами Юрія Дементьєва, «симптоми коронавірусу штаму «Дельта» такі ж, як і в COVID-19 інших штамів, проте перебіг часто доволі важкий. Окрім того, на нього хворіють і молоді люди, діти, він часто призводить до госпіталізації.

Додамо, що до цього часу в області циркулював переважно британський штам коронавірусу.

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Йшлося під час засідання оперативного штабу для боротьби з коронавірусом і про епідситацію в місті, а також необхідність масової імунізації від COVID-19.

«Ми маємо всі умови, та необхідні вакцини для вакцинації. Закликаю людей не зволікати, а вакцинуватись у центрах вакцинації у Тернополі» – наголосив начальник відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради Василь Даньчак. Медики вважають, що нова хвиля COVID-19 може прийти уже восени.