На Тернопільщині потрібні будівельники

Будівельна галузь є однією з найважливіших галузей народного господарства. Працівники більше 200 професій задіяні у спорудженні будівель різних видів і призначення. Попит на таких фахівців є завжди.

Серед вакансій, які цьогоріч подали роботодавці у службу зайнятості Тернопільської області, майже 4% пропонувались у будівництві житлових та нежитлових приміщень. Упродовж 7-ми місяців 2021 року була потреба в 311 фахівцях будівельної галузі, з них 155 – укомплектовані службою зайнятості.

Основна кількість вільних робочих міць вже заповнена, проте на 06 серпня 2021 року будівельні організації Тернопільської області мають ще 12 актуальних вакансій із зарплатою до 18 тис. гривень. Їм потрібні: головний інженер, виконроб, машиністи екскаватора, підсобники, слюсар-сантехнік, головний енергетик, інженер з проектно-кошторисної роботи, бухгалтер, водії автотранспортних засобів, начальник охорони.

Якщо Ви маєте бажання працювати у будівельній сфері і Вас зацікавили вказані вакансії, зверніться у відділ організації рекрутингу та партнерства у сфері зайнятості Тернопільського обласного центру зайнятості (тел. 22-02-01) або у місцевий підрозділ служби зайнятості.