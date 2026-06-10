У Тернополі покажуть виставу за твором письменника з Тернопільщини Юрка Покальчука

2 липня у Тернополі відбудеться показ вистави «Озерний вітер», створеної за однойменною містичною повістю уродженця Кременця, письменника та перекладача Юрка Покальчука.

Постановку представить луцький незалежний театр «Гармидер». Вистава розповідає історію кохання на межі реального та фантастичного світів, де переплітаються давні міфи, легенди про русалок і боротьба за почуття, що кидає виклик долі.

За сюжетом володарка озера забирає до свого світу юнака Волина, однак усе змінюється, коли він зустрічає дівчину Лею. Їхнє кохання стає випробуванням для обох світів.

Показ відбудеться у Тернопільський академічний обласний український драматичний театр імені Тараса Шевченка 2 липня о 18:00.

🎟 Квитки: https://concert.ua/uk/event/ozernyi-viter-ternopil