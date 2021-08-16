У Борщові чоловіка, який жорстоко застрілив собаку на очах у свідків, засудили за незаконне зберігання зброї

У Борщові судили місцевого жителя, який жорстоко вбив собаку на очах у свідків, серед яких були діти.

Щоправда, судили уродженця села Мушкатівка не за жорстоке поводження з тваринами, а за незаконне зберігання вогнепальної зброї. У матеріалах справи йдеться, що підсудний – пенсіонер, інвалід ІІІ групи, у свого знайомого незаконно придбав саморобний обріз гвинтівки та зберігав його у сараї, пише «Тернополіс».



13 квітня цього року чоловік прихопив із собою обріз гвинтівки та велосипедом поїхав на сільський стадіон.



Там із незареєстрованого обрізу вистрелив у безпородну собаку, яка лежала на землі і не проявляла агресії. Постріл був здійснений в область шиї, у результаті чого тварині було завдано істотного болю та страждання. Собака загинула.



Дії чоловіка кваліфікували за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю – носіння, зберігання, придбання, передача чи збут вогнепальної зброї).



Через два дні після вчинення порушення чоловік на вимогу поліції приніс обріз у райвідділ та здав його правоохоронцям. У вчиненні кримінального правопорушення визнав свою провину.



Дослідивши матеріали справи, Борщівський районний суд визнав пенсіонера винним у вчиненні порушення, передбаченого ч. 1 ст. 263 ККУ та призначив йому покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 3 роки.



На підставі ст.75 КК України чоловіка звільнено від відбування призначеного покарання з випробуванням з іспитовим строком на 1 рік 6 місяців, з покладенням обов’язку періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації; повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.



9 серпня цього року рішення суду набрало законної сили.