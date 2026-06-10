На Тернопільщині п’яний молодик на Mercedes спричинив потрійну ДТП

У селищі Дружба 9 червня близько 14:05 сталася дорожньо-транспортна пригода за участю трьох автомобілів.

За попередньою інформацією, 21-річний житель Тернополя, керуючи автомобілем Mercedes-Benz Sprinter, не дотримався безпечної дистанції та швидкості руху, внаслідок чого зіткнувся з Kia Sportage, який рухався попереду. Від удару Kia за інерцією врізався в Audi Q5.

На щастя, ніхто з учасників аварії тілесних ушкоджень не отримав.

Під час перевірки з’ясувалося, що водій Mercedes перебував у стані алкогольного сп’яніння. Результат огляду показав 1,86 проміле алкоголю, що більш ніж у дев’ять разів перевищує допустиму норму.

Наразі правоохоронці вирішують питання про притягнення порушника до адміністративної відповідальності за статтями 124 (порушення ПДР, що спричинило ДТП) та 130 (керування транспортним засобом у стані сп’яніння) Кодексу України про адміністративні правопорушення.