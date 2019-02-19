У Тернополі поліція на хабарі затримала “свободівця” Івана Зіня? (фото)

Сьогодні у центрі Тернополі відбулося гучне затримання. Як видно на фото, поширене “МедіаТОРом”, депутата міської ради, “свободівця” Івана Зіня тримають двоє поліцейських.

– Біля «Перемоги» робиться щоб неймовірне. Слідчі, поліцейські, прокуратура – затримали чергового хабарника. Довкола розкидані гроші, їх розносить віртом – пише на редакційну пошту МедіаТОРа пан Василь.

У поліції інформацію частково підтверджують. Кажуть там зараз тривають оперативні дії.

– У центрі Тернополя тривають оперативні заходи по затриманню за статтею «вимагання», – коментує начальник відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергій Крета.

За інформацією начальника відділу комунікації ГУНП в Тернопільській області Сергія Крети, сьогодні у центрі Тернополя хабарника. І це не депутат міської ради, “свободівець” Іван Зінь. Хоча попередня інформація з джерел наближених до поліції була зовсім інакша.

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