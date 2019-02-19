Скільки мешканців Тернопільщини вирішили на День Валентина мати своє особисте свято

14 лютого 2019 року відбулася акція Міністерства юстиції України «Кохання поза часом 2019».

Саме в цей день всі бажаючі мали можливість зареєструвати шлюб, подати заяву про реєстрацію шлюбу, провести обряд заручин та ювілейного весілля впродовж з з 8.00 до 24.00 до відділів-учасників акції: Бережанського, Борщівського, Гусятинського, Теребовлянського районних та Тернопільського міськрайонного відділів ДРАЦС Головного територіального управління юстиції.

Зокрема, самий ранковий шлюб відбувся о 8:05, а самий вечірній о 23:20.

Впродовж Дня закоханих підпорядкованими відділами ДРАЦС Тернопільської області зареєстровано 74 шлюби, 3 ювілейних весіль та проведено обряд заручин.

Поділіться:











загрузка...