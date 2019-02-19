Регіони 

Скільки мешканців Тернопільщини вирішили на День Валентина мати своє особисте свято

Redaktor 31 Views Прокоментуй!

14 лютого 2019 року відбулася акція  Міністерства юстиції України «Кохання поза часом 2019».

Саме в цей день  всі бажаючі мали можливість зареєструвати шлюб, подати заяву про реєстрацію шлюбу, провести обряд заручин та ювілейного весілля впродовж з  з 8.00 до 24.00   до відділів-учасників акції: Бережанського, Борщівського, Гусятинського, Теребовлянського районних та Тернопільського міськрайонного відділів ДРАЦС  Головного територіального управління юстиції.

Зокрема, самий ранковий шлюб відбувся о 8:05, а  самий вечірній о 23:20.

Впродовж Дня закоханих підпорядкованими відділами ДРАЦС Тернопільської області зареєстровано 74 шлюби, 3 ювілейних весіль та проведено обряд заручин.

загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *