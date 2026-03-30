Які податки сплачує ФОП 1 групи та як правильно їх рахувати

Перша група єдиного податку — одна з найпопулярніших серед мікробізнесу в Україні. Вона приваблює простотою обліку та фіксованими платежами. Але навіть тут є свої нюанси, які важливо знати.

Основні обов’язкові платежі для ФОП 1 групи

Підприємці на першій групі сплачують два основних платежі:

єдиний податок — фіксована ставка, що встановлюється місцевою радою

єдиний соціальний внесок (ЄСВ) — мінімальний обов’язковий розмір

Ці два платежі є постійними і сплачуються незалежно від того, чи отримав підприємець дохід у звітному місяці.

Як розраховується єдиний податок ФОП 1 групи

Ставка єдиного податку для першої групи встановлюється в межах до 10% прожиткового мінімуму для працездатних осіб. Наприклад, якщо прожитковий мінімум складає 3028 гривень, максимальна ставка — близько 303 гривні на місяць.

Розрахунок виглядає так:

Дізнатись актуальний розмір прожиткового мінімуму Помножити на відсоток, встановлений місцевою радою (до 10%) Сплатити отриману суму до 20 числа поточного місяця

Важливо: розмір єдиного податку не залежить від фактичного обороту. Незалежно від того, зароблено 1000 чи 100 000 гривень, платіж залишається однаковим. Саме тому перша група вигідна для тих, хто має стабільний дохід вище рівня мінімального платежу.

Як рахувати ЄСВ для ФОП першої групи

ЄСВ для ФОП 1 групи сплачується у розмірі не менше 22% від мінімальної заробітної плати. Порядок розрахунку:

визначити розмір мінімальної заробітної плати на дату сплати

помножити на 0,22 (22%)

отриману суму сплатити щокварталу

Наприклад, якщо мінімальна зарплата — 7100 грн, то ЄСВ становитиме щонайменше 1562 грн на квартал (або 520 грн/місяць). Проте більшість підприємців сплачують його одноразово раз на квартал.

ФОП 1 групи: дохідні обмеження та наслідки перевищення

Річний дохід ФОП 1 групи не може перевищувати 167 мінімальних заробітних плат. Якщо ліміт перевищено:

підприємець зобов’язаний перейти на 2 або 3 групу

частина доходу, що перевищує ліміт, оподатковується за підвищеною ставкою

необхідно подати відповідну заяву до податкової

Підсумок: що потрібно пам’ятати

Щоб уникнути помилок в оподаткуванні, дотримуйтесь кількох правил:

сплачуйте єдиний податок щомісяця до 20 числа

сплачуйте ЄСВ щоквартально або авансово

ведіть книгу обліку доходів

стежте за лімітом річного доходу

консультуйтеся з бухгалтером при нетипових ситуаціях

Розуміння системи оподаткування — основа стабільного ведення бізнесу на першій групі єдиного податку.

Не менш важливим є питання обліку касових операцій. ФОП 1 групи можуть не застосовувати РРО (реєстратор розрахункових операцій) лише у випадку, якщо їх річний дохід не перевищує встановлений поріг. Однак зміни до законодавства відбуваються регулярно, тому варто стежити за актуальними вимогами.

Також пам’ятайте про декларування. Хоча ФОП 1 групи не подають річну декларацію про доходи у традиційному вигляді, вони зобов’язані щороку підтверджувати своє право на перебування в цій групі та звітувати про виплачені внески. Вчасна і правильна звітність — ключ до безпроблемної роботи та відсутності штрафів з боку фіскальних органів.