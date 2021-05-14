У Тернополі послабили карантинні заходи

Зважаючи на те, що за показниками епідемічного порогу захворюваності на COVID-19, Тернопіль і регіон відповідають «жовтому» рівню епідеміологічної небезпеки, 14 травня відбулося засідання міського оперативного штабу для боротьби з коронавірусом, на якому прийнято ряд послаблюючих карантинних заходів.

Зокрема, заслухавши виступи медиків та інших учасників штабу, вирішено рекомендувати виконавчому комітету відмінити часові обмеження пільгового проїзду пенсіонерів за віком у громадському транспорті Тернопільської міської територіальної громади, встановлені рішенням від 15 березня 2021 року № 203.

Це означає, що після прийняття відповідного рішення виконавчим комітетом тернопільські пенсіонери за віком в робочі, вихідні і святкові дні їздитимуть в маршрутних таксі, комунальних автобусах та тролейбусах безкоштовно та без обмежень у часі, за наявності пільгової «Соціальної карти тернополянина».

До 15 травня безкоштовно скористатися громадським транспортом Тернополя пенсіонери за віком можуть лише з 10:00 год. до 16:00 год., за наявності відповідної «Соціальної карти тернополянина».

Учасники штабу також вирішили звернутися до Кабінету Міністрів України щодо внесення змін в ПКМУ від 22.07.2020 року № 641 та від 09.12.2020 року № 1236 про відміну обмежень в перевезеннях пасажирів в міському громадському транспорті, а саме: дозволити перевезення пасажирів в кількості, відповідно до паспорту заводу-виготовача в «зеленій» та «жовтій» зонах епіднебезпеки.

Окрім того, доручено відділу охорони здоров’я:

звернутися в Департамент охорони здоров’я Тернопільської ОДА з клопотанням про зняття статусу госпіталю для надання медичної допомоги пацієнтам з COVID -19 з КНП «Міська комунальна лікарня №3» ТМР з метою забезпечення повноцінного функціонування закладу та можливості отримання коштів від НСЗУ за надані медичні послуги по основних пакетах, зареєстрованих в НСЗУ;

звернутися через Департамент охорони здоров’я Тернопільської ОДА до керівника робіт з ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природного характеру регіонального рівня з клопотанням про можливість скорочення ліжкового фонду закладів охорони здоров’я міста Тернополя, що надають медичну допомогу пацієнтам з підозрою/підтвердженим випадком коронавірусної інфекції COVID -19.

Звертаємо увагу, що на території Тернопільської громади і надалі буде посилено контролюватися дотриманням встановлених обмежувальних протиепідемічних заходів, що відповідають «жовтому» рівню епіднебезпеки, згідно з Постановою КМУ № 1236 від 09.12.2020 року.