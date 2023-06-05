У Тернополі працює робоча група, яка перевіряє укриття

На засіданні місцевої комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при Тернопільській міській раді (далі – комісія ТЕБ та НС) створена робоча група, яка перевіряє стан укриттів у Тернополі. У її склад входять представники Тернопільської міської ради, представники Державної служби України з надзвичайних та Національної поліції в Тернопільській області.

Робоча група розпочала свою роботу у суботу, 3 червня, та працюватиме до повного обстеження захисних споруд. За ці вихідні – 3 та 4 червня – робоча група вже обстежила 139 укриттів, з яких повністю придатні до використання та відповідають усім вимогам – 121. Щодо інших, які закриті, або до яких є зауваження, то вони будуть перевірені повторно і за результатами обстеження будуть прийматися відповідні заходи.

Керівникам установ, які відповідальні за укриття на території громади, комісія з ТЕБ на НС повторно нагадала про необхідність:

забезпечити безперешкодний доступ осіб до захисних споруд цивільного захисту; у закладах, які працюють відповідно до встановленого/погодженого режиму – відповідно до режиму роботи такого закладу;

додатково перевірити наявність на видимих місцях табличок та покажчиків руху до захисних споруд. У випадку їх відсутності чи неналежної якості здійснити роботи з їх відновлення;

розмістити номер телефону відповідальної особи за відкриття укриттів під час тривоги на вході до захисної споруди.

Відповідальними за цілодобовий та безперешкодний доступ громадян до підвальних приміщень у відповідних будинках під час повітряних тривог у будинках, де створене ОСББ, визначено голів ОСББ.

Нагадаємо, що усі укриття, які є у Тернополі, доступні у мобільному додатку «е-Тернопіль» (якщо у вас iPhone завантажити додаток можна за цим посиланням iOS, якщо інші моделі телефонів – то за цим Android) або на інтерактивній карті. Дані постійно оновлюються.

Звертаємо увагу, що укриття та сховища у лікувальних закладах доступні лише для пацієнтів та персоналу медичного закладу, а укриттями у закладах торгівлі можна скористатися відповідно до їх режиму роботи. Графік роботи укриттів теж позначено на інтерактивній карті та у мобільному додатку.