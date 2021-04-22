13:07 | 22.04.2021
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Новини Тернополя 

У Тернополі працює цілодобова «гаряча лінія»

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До уваги тернополян! Запрацював безкоштовний мобільний номер телефону Цілодобової «гарячої лінії» міської ради .

У Тернопільській міській раді працює Цілодобова «гаряча лінія» (Довідка 15-80), куди мешканці можуть повідомляти про наявні проблеми у громаді та подавати звернення чи скарги. 

З метою покращення комунікації та для зручності абонентів телефонного зв’язку, відтепер, окрім діючого номера 15-80, дзвінки на який приймаються лише зі стаціонарних номерів телефону, запрацював і єдиний безкоштовний мобільний номер телефону.

Телефон цілодобової «гарячої лінії»: 0 800 303522 – дзвінки безкоштовні. 

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