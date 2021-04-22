У Тернополі працює цілодобова «гаряча лінія»

До уваги тернополян! Запрацював безкоштовний мобільний номер телефону Цілодобової «гарячої лінії» міської ради .

У Тернопільській міській раді працює Цілодобова «гаряча лінія» (Довідка 15-80), куди мешканці можуть повідомляти про наявні проблеми у громаді та подавати звернення чи скарги.

З метою покращення комунікації та для зручності абонентів телефонного зв’язку, відтепер, окрім діючого номера 15-80, дзвінки на який приймаються лише зі стаціонарних номерів телефону, запрацював і єдиний безкоштовний мобільний номер телефону.

Телефон цілодобової «гарячої лінії»: 0 800 303522 – дзвінки безкоштовні.