16:03 | 29.11.2022
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У Тернополі працюють десять пунктів обігріву

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У Тернополі працюють десять пунктів обігріву. 

Розташовані пункти обігріву за адресами:

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ:

МОБІЛЬНІ ПУНКТИ:

  • бульв. Данила Галицького (біля «Палацу спорту») – цілодобово
  • вул. Миру, 6 (поруч із ПК «Березіль») – цілодобово
  • бульв. Пантелеймона Куліша, 6 – цілодобово

СТАЦІОНАРНІ ПУНКТИ:

  • вул. Текстильна, 18 (Державна пожежно-рятувальна частина ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Івана Котляревського, 22-А (1 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Київська, 21 (Аварійно-рятувальна частина аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Лесі Українки, 6 (Частина спеціальної пожежної техніки аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово
  • вул. Тролейбусна, 12 (2 ДПРЧ 1 Державного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС України у Тернопільській області) – цілодобово

ПУНКТИ НЕЗЛАМНОСТІ «ТЕПЛЕ МІСТО» (стаціонарні):

  • вул. Лисенка, 8 (на базі Тернопільського міського територіального центру) – цілодобово
  • просп. Степана Бандери, 94 (ПП “Східний масив”) – з 08.00 до 17.00 год.

У пункті обігріву можна зігрітися, зарядити телефон та випити чаю. Доступний інтернет та електропостачання (при потребі – генератор), медичні аптечки.

Роботи з розгортання пунктів обігріву тривають. Про нові облаштовані пункти буде проінформовано  додатково.

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