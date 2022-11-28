Заочное обучение в Польше для украинцев

Не секрет, что в последние годы получение высшего образования в Польше для украинцев становилось все более популярным. С началом военных действий зимой 2022 года Польша сделала условия поступления для украинцев еще более лояльными. Однако бывает так, что абитуриентам не подходит стационарное обучение и в таком случае учёба в польше для украинцев возможна на заочной форме. У такого формата есть свои плюсы и минусы и стоит их знать перед тем, как поступать.

Отличия заочной формы от стационарной

На стационаре студенты должны посещать занятия каждый будний день, то есть с понедельника по пятницу. Есть только еще один день в неделе, который выделяется на самообразование. На заочной же форме студенты ходят на занятия с пятницы по воскресенье. Однако по выходным для заочников занятия длятся намного дольше, примерно с восьми утра до восьми вечера. На стационаре может быть период с восьми утра до трех часов. Если сравнивать с украинскими учебными заведениями, то там заочная форма предусматривает посещение только несколько раз в год на сессиях, которые длятся от семи до десяти дней. В Польше же каждые две недели на выходных надо посещать занятия, а сессии два раза в год – зимой (в феврале) и летом (в июне).

Преимущества заочной формы обучения

Если вам надо, чтобы будние дни были свободны, а на выходных вы можете учиться, то учеба в польше после 11 класса для украинцев возможна на заочной форме и это станет хорошей альтернативой, чтобы не отказываться от образования за границей.

Среди плюсов обучения на такой форме можно выделить следующие:

Свободные будни, когда можно работать. Это удобно для тех студентов, которые хотят обеспечивать себя самостоятельно и не зависеть от родителей. Можно проживать в другом городе или стране и приезжать только на занятия раз в две недели на выходных, если в другом месте вам надо находиться или у вас там выгодные условия по жилью. Стоимость учебы на заочной форме часто ниже, чем на стационаре, хотя объем информации на занятиях, частота самих занятий и их длительность не очень сильно отличаются, если учесть их продолжительность.

Недостатки заочного образования

Конечно, не может быть идеальной формы обучения, поэтому у заочной тоже есть свои недостатки, например: