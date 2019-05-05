У Тернополі презентували художню історію України

Сьогодні, 4 травня, продовжується другий день «Мистецького фестивалю «Ї».

На одній із подій письменник, журналіст і музикант Павло Коробчук презентував свій другий роман «Ключові клапани» у якому підсумував час від точки Дня Незалежності до сьогодення.

Книга розпочинається із події проголошення Незалежності України, а завершується сьогоденням. Все це описується розмислами, історіями, героями та розповідається, як час і нові знання змінюють наше минуле. За словами автора ключовими тут є герої, кожен з яких має свій музичний інструмент. А інструмент – це символ того, як могла б розвиватися країна, якби вона була людиною. А «клапани» це скоріш не про серце, а про музику.

– У романі насамперед йдеться про клапани на духових інструментах на які ти натискаєш і змінюється звучання, – розповів Павло Коробчук. – Кожен із героїв натискає на певну клавішу і тому життя того чи іншого героя – це певна мелодія. І те, як впливають обставини на кожного з героїв, як вони натискають .Життя кожного з моїх героїв – це мелодія.

Один з фундаментів цієї книжки – це лінійна історія хронологічно викладена про чотирьох шкільних друзів, які дорослішають. Це історія новітньої країни через їхнє життя та біографію, як вони потрапляють в різні ключові події які об’єднують всіх українців.

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