«Сестри  крові» та «Шльондру» представили автори романів у другий день фестивалю «Ї»

Другий день фестивалю «Ї» зібрав на одному дивані двох письменників, які зачаровують іронічними рядками багатьох читачів: Юрія Винничука та Марту Брижак.

На презентації автори обговорили та показали загалу нові видання. Від пана Юрія дві книги з назвами «Сестри крові» та «Нічний репортер», які повідають таємничі історії розслідувань та кохання. Перший роман перенесе читача на український корабель, інший – містечко, де журналіст розслідуватиме убивство.

«Сестри крові» – це роман у якому є ті самі герої, які є в «Аптекарі». Проте роман абсолютно незалежний та нейтральний. Головна героїня, Юліана, живе у 17 столітті та аби навчатися перевтілилася у чоловіка, працює на піратському кораблі, – розповідає про нову книгу автор Юрій Винничук.

Нова книга Марти Брижак, має назву «Шльондра» та повідає історії життя головної героїні.

Хоча у книзі є багато відвертих моментів, у першу чергу я описувала власні відчуття, переживання, але з гумором. Адже тоді це сприймається легше, не звичайно чи побутово, – зауважує про власний роман Марта Брижак.

Під час зустрічі автори повідали про власний досвід, який передали у написаних книгах та як збирали інформацію для їх наповнення. Описували автори книги, так само як і пишуть, із гумором та розумінням

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