У Тернополі презентували мобільний додаток «ДеУкриття»

16 вересня у Тернополі відбулася презентація мобільного додатку «ДеУкриття». Відтепер жителі та гості міста зможуть під час сигналу оповіщення «Повітряна тривога» знайти у телефоні найближче укриття відповідно до місця свого перебування.

Основними перевагами додатку є те, що в режимі реального часу система покаже найближче укриття та скільки часу потрібно, щоб його дістатися. Обираючи безпечне місце для себе, користувач зможе побачити таку коротку інформацію: вид укриття, заклад, в якому воно знаходиться (школа, університет, заклад громадського харчування), адресу, режим роботи (якщо такий є), наявність санвузла та Інтернету.

Як працює даний застосунок?

користувач за допомогою Play Market чи App Store завантажує програму «ДеУкриття»;

внизу екрана з’являться три позначки: синім кольором відзначено найпростіші укриття, жовтим – сховища та іконка протирадіаційного укриття;

для прокладання маршруту до найближчого укриття необхідно активувати на телефоні геолокацію. Система визначить ваше місце перебування, покаже напрямок руху і скільки часу необхідно, щоб дістатися до безпечного місця.

користувач також може самостійно обрати укриття система відповідно сформує до нього маршрут.

Додаток доступний для завантаження на операційні системі Android та на iOS.

Висловлюємо щиру подяку команді ТОВ «Системний зв’язок» за технічний супровід та розробку даного застосунку.