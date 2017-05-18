У Тернополі провели толоку біля дитбудинку

На території Тернопільського обласного комунального дитячого будинку для дітей шкільного віку провели толоку активісти територіальної організації партії «Блок Петра Порошенка «Солідарність».

«Наш заклад розрахований на 20 дітей. Тут виховуються сироти і діти, позбавлені батьківського піклування», – розповідає директор Тернопільського обласного комунального дитячого будинку Володимир Долинний. – «Площа території нашого закладу складає 1/02 га. Тут є парк, спортивний та ігровий майданчики. Ми постійно доглядаємо, прибираємо, але зараз допомога дійсно потрібна була. Тому я дуже вдячний людям, які прийшли і провели толоку в парковій зоні цієї території. Вони зрізали кущі, зібрали і винесли сміття. Дуже добре, коли молоді активісти власним прикладом показують, що треба допомагати соціальним закладам».