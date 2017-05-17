На Тернопільщині брати “промишляли” крадіжками

Із заявою про крадіжку майна до Монастириського відділення поліції звернулась жителька села Горожанка. Жінка повідомила, що постраждала від рук крадіїв.

Як встановили правоохоронці, зловмисники пробралися до помешкання заявниці через відчинене вікно. Як наслідок, невідомі винесли електричний двигун, який заявниця оцінила в 2500 гривень.

Працівники поліції встановили осіб причетних до злочину. Ними виявились неповнолітні парубки з Монастириського району, 2000 та 2002 років народження. Як з’ясували слідчі, крадіжці електричного приладдя передував ще один злочин: старший з братів викрав бджолину сім’ю з вулика на пасіці односельчанина.

Нажитися на чужому майні брати не встигли, їх розшукали правоохоронці. Все викрадене майно поліцейські вилучили та повернули власникам.