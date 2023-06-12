У Тернополі пʼяний водій влаштував ДТП

Дорожньо-транспортна пригода без травмованих сталася 11 червня, близько 14-ї години, на проспекті Злуки.

Прибувши за вказаною адресою, поліцейські з’ясували, що водій, керуючи автомобілем Volkswagen, не обрав безпечної швидкості руху, не дотримався безпечної дистанції та допустив зіткнення із автомобілем, який рухався у попутному напрямку.

Спілкуючись з винуватцем ДТП, інспектори виявили у водія явні ознаки алкогольного сп’яніння. Патрульні запропонували чоловікові пройти огляд на стан сп’яніння на місці, на що останній погодився. Результат огляду перевищив граничні межі вимірювання, що передбачені газоаналізатором Драгер.

На щастя, в автопригоді ніхто не травмувався, лише транспортні засоби отримали механічні пошкодження.

На водія автомобіля Volkswagen інспектори склали відповідні адміністративні матеріали та відсторонили його від керування транспортним засобом.

🚓 Керуйте відповідально!

Не сідайте за кермо в стані сп’яніння — подбайте про безпеку.