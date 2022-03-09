В освітніх закладах Тернополя додатково облаштовано 900 місць для тимчасового перебування переселенців

Тернопіль продовжує розгортати місця для надання тимчасового перебування внутрішньо переміщеним особам, які покинули або втратили свої домівки через війну.

Так, цими днями завдяки спільним зусиллям волонтерів та небайдужих освітян у місті облаштовують додаткові приміщення для тимчасового розміщення громадян у навчальних закладах Тернополя.

Станом на 9 березня уже готові до прийому внутрішньо переселених осіб приміщення за адресами:

ЗОШ №14 ім. Богдана Лепкого (вул. Клима Савури, 1) – тимчасове розміщення до 160-ти осіб;

ЗОШ №16 ім. В. Левицького (вул. Винниченка, 2) – може прийняти 150 осіб;

ЗОШ №19 (вул. Братів Бойчуків, 2) – 150 осіб;

ЗОШ№28 (б-р Д.Вишневецького, 8) – 180 осіб;

ЗОШ №10 (вул. Лесі України, 3-А) – 100 осіб;

Школа-економічний ліцей №9 ім. Іванни Блажкевич (вул. Макаренка, 1) – 120 осіб;

Галицький коледж ім. В’ячеслава Чорновола – 40 осіб.

Ще у двох школах Тернополя – в ЗОШ №10 та у школі-економічному ліцеї №9 ім. Іванни Блажкевич, а також у Галицького коледжу ім. В’ячеслава Чорновола роботи з облаштування місць тимчасового розміщення тривають.

Звертаємо увагу, що для надання допомоги в цих навчальних закладах працюватимуть психологи, а медичні працівники педіатричного відділення надаватимуть необхідну допомогу дітям, та, при потребі, дорослим.

Дорослому населенню додатково допомагатимуть лікарі загальної практики сімейної медицини в амбулаторіях, які знаходяться найближче до місця тимчасового проживання переселенців.

Адреси розміщення амбулаторій загальної практики сімейної медицини у Тернополі:

– вул. Волинська, 40 (в приміщенні міської лікарні №3);

– вул. Петриківська, 25-А (біля Педагогічного університету);

– вул. Князя Острозького, 6 (Тернопільська міська комунальна поліклініка);

– просп. Бандери, 72 (магазин «Обнова»);

– вул. Р. Купчинського, 14 (Тернопільська комунальна міська лікарня №2);

– б-р Куліша, 7-А (біля ЗОШ №27);

– вул. Золотогірська,12 (м-н «Кутківці»).

До слова, тимчасове поселення у вказані заклади освіти відбувається через Гуманітарний штаб, який знаходиться на ІІ поверсі залізничного вокзалу. Контактні телефони: (098) 174-77-41, (067) 844-22-78.

Щоб отримати їжу, одяг, засоби гігієни та інші речі першої необхідності, можна телефонувати за номером телефону (068) 126 6482.