У Тернополі розпочали масове тестування працівників дитячих садочків
Сьогодні розпочали масове експрес-тестування працівників дошкільних навчальних закладів у Тернополі.
Дві мобільні бригади планують проводити 200 досліджень вдень. Якщо результати експрес-тестування показуватимуть позитивний результат, далі робитимуть ПЛР-тестування.
Загалом у Тернополі планують обстежити на наявність коронавірусу 2030 працівників дитячих садочків.
Нагадаємо, скоро відкриють тернопільські дитсадочки скоро відкриють, але не для всіх дітей.