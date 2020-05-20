11:59 | 20.05.2020
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Новини Тернополя 

У Тернополі розпочали масове тестування працівників дитячих садочків

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Сьогодні розпочали масове експрес-тестування працівників дошкільних навчальних закладів у Тернополі.

 Дві мобільні бригади планують проводити 200 досліджень вдень. Якщо результати експрес-тестування показуватимуть позитивний результат, далі робитимуть ПЛР-тестування.

Загалом у Тернополі планують обстежити на наявність коронавірусу 2030 працівників дитячих садочків.

Нагадаємо, скоро відкриють тернопільські дитсадочки скоро відкриють, але не для всіх дітей.

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