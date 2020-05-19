Тернопільські дитсадочки скоро відкриють, але не для всіх дітей

Вже зовсім скоро в обласному центрі запрацюють дитячі садочки. Про це розповів міський голова Тернополя Сергій Надал.

Коли саме їх відкриють наразі не уточнюють, адже все залежатиме від перебігу захворювання населення на коронавірус. Втім, за хороших перспектив, дошкільні навчальні заклади запрацюють вже з червня.

— Багато підприємств уже відновили роботу і люди не мають з ким залишити дітей. Ми також готуємо до відкриття дитячі садочки Тернополя. Там зараз тривають планові ремонти, щоб садочки могли працювати усе літо, — сказав очільник міста.

Мер Тернополя зауважив, що вже дав доручення управлінню освіти і науки Тернопільської міської ради розробити програму оздоровлення дітей влітку у дошкільних навчальних закладах, щоб малеча якнайбільше часу проводила на прогулянках, – пишуть Тернополяни.

До слова, садочок зможуть відвідувати не усі. Вже у садочках від батьків вимагають довідки з роботи, що вони працюють і не мають з ким залишити дітей.