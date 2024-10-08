У Тернополі розпочали висаджувати дерева в рамках акції «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево»

У Тернополі стартувала акція «Підтримуй ЗСУ – посади іменне дерево»: на дамбі Тернопільського ставу висадили перші іменні дерева. На участь у ініціативі було подано понад 100 заявок.

Містяни активно підтримали ініціативу, яка об’єднує озеленення міста та допомогу українським захисникам. Усі зібрані кошти в рамках акції будуть спрямовані на підтримку Збройних сил України.

«Біля кожного дерева встановлено іменну табличку з прізвищем або назвою підприємства, що взяли участь. Це не просто озеленення, це знак вдячності нашим військовим. Загальна сума зібраних коштів, понад 1,7 млн грн, буде використана для придбання дронів для захисників», — підкреслив міський голова Сергій Надал.

Учасники акції самостійно обирали локації для висадки та кількість саджанців. Висадка дерев у різних частинах міста продовжується.