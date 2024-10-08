Валерій КАЗМІРЧУК, 57-річний захисник України. Народився 10 листопада 1965 року в селі Юськівці на Тернопільщині. Валерій був учасником бойових дій в Афганістані, де отримав медаль “За відвагу”, активним учасником Революції Гідності та волонтером під час АТО/ООС.



Коли почалося повномасштабне вторгнення, Валерій, незважаючи на вік та проблеми зі здоров’ям, без вагань повернувся з-за кордону і пішов захищати Україну.



Побратими згадують Валерія як надійну, щиру та безвідмовну людину. “Головна риса – надійність!” – кажуть вони.



16 квітня 2023 року, на Великдень, Валерій загинув від осколкових поранень, рятуючи пораненого побратима. За свій подвиг Валерій КАЗМІРЧУК посмертно удостоєний звання “Почесний громадянин міста Тернополя”.



Валерій залишив дружину Аллу, доньку Вікторію, сина Сергія та онуків Сашуню і Настуню. Його поховали 19 квітня 2023 року на Алеї Героїв Микулинецького кладовища у Тернополі.

Інф. Тернопільська міська рада