13:25 | 16.10.2023
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Новини Тернополя 

У Тернополі розпочинає роботу Школа пілотів дронів

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Набір у Школу пілотів дронів оголосив Благодійний фонд “Покрова”. На навчання запрошують усіх охочих віком від 14 років. Слухачі курсу зможуть отримати практичні та теоретичні навички з управління літальними апаратами.  

Після проходження курсу випускники отримають відповідний сертифікат. Навчання відбуватимуться на дронах типу FPV на різних локаціях з дотриманням правил безпеки. 

Якщо ви мрієте стати пілотом дрона, реєструйтеся за посиланням, адже кількість учасників обмежена  https://bfpokrova.org/droneschool  

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