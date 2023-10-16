У Тернополі розпочинає роботу Школа пілотів дронів

Набір у Школу пілотів дронів оголосив Благодійний фонд “Покрова”. На навчання запрошують усіх охочих віком від 14 років. Слухачі курсу зможуть отримати практичні та теоретичні навички з управління літальними апаратами.

Після проходження курсу випускники отримають відповідний сертифікат. Навчання відбуватимуться на дронах типу FPV на різних локаціях з дотриманням правил безпеки.

Якщо ви мрієте стати пілотом дрона, реєструйтеся за посиланням, адже кількість учасників обмежена https://bfpokrova.org/droneschool