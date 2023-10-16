У Тернополі створили профспілку для військових та учасників бойових дій

Україна продовжує розбудовувати свою демократію і боротьбу за суверенітет. Один з найважливіших активів цієї боротьби – наші військовослужбовці. Вони жертвують собою для захисту нашої країни, але часто повертаються з війни з різними фізичними та психологічними травмами та зіштовхуються з непорозумінням та свавіллям у цивільному житті. Саме тому, із спільної ініціативи самих учасників бойових дій, які розуміють проблеми, перед якими постають вони та їхні товариші, військовослужбовці Тернопільської області об’єдналися в профспілкову організацію.

«Ветеранська політика – це не тільки соціальний захист – це національна оборона»

15 жовтня у залі Тернопільської обласної філармонії відбулась презентація Тернопільської обласної профспілкової організації учасників бойових дій та військовос­лужбовців. На заході була присутня велика кількість захисників з усього краю.

Архієпископ Тернопільський і Бучацький Тихон привітав усіх присутніх та помолився за українських воїнів та Україну. До вітального слова було запрошено і представників владних структур.

– Ветеранська політика – це не тільки соціальний захист – це національна оборона. Ми повинні активно працювати над соціальною адаптацією військовослужбовців. Наш департамент завжди відкритий і ми готові допомогти кожному, – розповіла директорка департаменту соціального захисту населення ТОВА Оксана Смолій

Також до заходу долучився голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

– Я вітаю всіх, хто сьогодні тут зібрався. Ми розуміємо завдяки кому можемо зараз працювати і допомагати збройним силам. Дякую усім за наш європейській вибір і за наше бажання жити у сім’ї вільних та цивілізованих держав, в пріоритеті яких на першому місці – людина. Я дуже радий, що ви зараз зробили свій вибір і він полягає у розвитку громадянського суспільства через профспілку, бо це єдина організація, яка має свій закон. Мені відомо, що ви провели установчі збори і ми вже отримали вашу заявку на вступ в Тернопільську обласну раду профспілок і найближчим часом на колегіальних зборах ми приймемо рішення стосовно вашого приєднання до нашої обласної профспілкової сім’ї, що дозволить в свою чергу бути дотичним до Європейської конфедерації профспілок. Бажаю вам розвитку, здоров’я і непереможного оптимізму, – підсумував голова обласної ради профспілок Андрій Присяжний.

«Ми хочемо стати надійною опорою для військовослужбовців Тернопільської області»

Керівник Тернопільської обласної профспілкової організації учасників бойових дій та військово­службовців Євгеній Степанов розповів присутнім про пріоритети діяльності організації.

– Ми створили профспілку з багатьох причин, та основний наш меседж – це захисти права учасників бойових дій на усіх рівнях. Структура організації включає в себе 4 основних напрямки: юридичний, медичний, соціальний та загальний. Особливістю є те, що усі керівні посади займають учасники бойових дій, а рішення ухвалюють члени профспілки на зборах, тобто проблеми вирішуємо колективно з врахуванням думок усіх військових. Ми надаємо психологічну, правову, та соціальну підтримку військовим та їх сім’ям. Будемо сприяти ветеранам у пошуку роботи, отримання освіти та інших соціальних послуг для повноцінного життя у мирних умовах. Ми захищатимемо військовослужбовців та допомагатимемо з врегулюванням питань, пов’язаних із військовою службою. Вже зараз ми проводимо освітні заходи для громадян щодо важливості підтримки військових та розуміння їхніх потреб. Ми хочемо стати надійною опорою для військовослужбовців Тернопільської області. У майбутньому плануємо розширити свою діяльність, сприяючи інтеграції військових у суспільство та розвитку нових проєктів, спрямованих на підтримку захисників. Вже зараз є напрацювання стосовно створення реабілітаційного центру для військовослужбовців в одній з ОТГ області. Маємо попередні домовленості з громадою про передачу приміщення лікарні, яку плануємо переобладнати в реабілітаційний центр. Наша організація служить прикладом того, як ми можемо об’єднатися, щоб забезпечити взаємну підтримку та покращити життя, – розповів керівник Тернопільської обласної профспілкової організації учасників бойових дій та військово­службовців Євгеній Степанов.

Також присутні заслухали вітання від побратимів з передової, які підтримали ідею створення та розвитку профспілки.

Окремо члени організації зупинилися на презентації юридичного департаменту, адже юридичний супровід військових – нагальне питання, яке потребує якнайшвидшого вирішення.

– Ми хочемо, щоб кожен військовий мав можливість отримати безоплатну правову допомогу. Адже зараз захисники зіштовхуються з непорозумінням в провладних кабінетах, часто вони навіть не знають про те, які соціальні гарантії їм може надавати держава. Є проблема з виплатами, з незнанням того, як написати юридично грамотно той чи інший рапорт. Зараз ми працюємо над створенням інтернет-порталу, де військовий зможе отримати усю необхідну інформацію зрозуміло та структуровано в один «клік». Також ми вже маємо попередні домовленості з закордонними громадськими організаціями, які мають можливість оздоровлювати дітей захисників та проводити реабілітацію поранених у себе, – прокоментував керівник юридичного департаменту Вадим Коваль.

«Люди цього не розуміють, не розуміють чому наступ повільний. А чи знають який він має бути, а чи знають чим дається кожен відвойований сантиметр нашої землі? Чи знають вони чим насправді жертвує кожен з нас?»

На завершення керівництво профспілки поділилося своїми міркуваннями з приводу проблем, які виникають зараз перед військовими.

– Те що я зараз скажу не буде чимось новим для вас, але ці речі не можуть замовчуватися. Зараз я про відношення до військовослужбовців та питання соціальної поведінки населення. В той час, коли ми кожного дня ховаємо побратимів і потім бачимо в пресі інформацію про ці помпезні весілля, скандали, схеми то не можемо залишатися осторонь.

Наш принцип – «один за всіх і всі за одного». Поки ми будемо разом доти є шанс і надія призупинити це свавілля і врегулювати конфлікт з владою. Зараз звертаюсь до силових та провладних структур і прошу з розумінням ставитися до військовослужбовців. Ви не уявляєте навіть через що ми пройшли і продовжуємо проходити. Вночі – це стрілкові бої, а зранку авіа удари, які перемелюють людей і з групи залишається 10%. А на наступний день знову наказ – заходити на позиції. Люди цього не розуміють, не розуміють чому наступ повільний. А чи знають який він має бути, а чи знають чим дається кожен відвойований сантиметр нашої землі? Чи знають вони чим насправді жертвує кожен з нас? Так, у нас загострене відчуття справедливості, так, ми бачимо несправедливість і хочемо нагадати людям , що в нас триває війна і вона не десь там далеко, що кожної хвилини гине захисник і якась чудова українська родина залишається без чоловіка, батька, сина, брата. Ми хочемо, щоб ви розуміли,що насправді відбувається – підсумував керівник Тернопільської обласної профспілкової організації учасників бойових дій та військово­службовців Євгеній Степанов.

Якщо ви військовослужбовець і бажаєте долучитися до Тернопільської обласної профспілкової організації учасників бойових дій та військово­службовців – заповніть попередню форму реєстрації за посиланням і представник профспілки зв’яжеться з вами для уточнення усіх деталей – http://surl.li/memug

Отримати всю офіційну інформацію про діяльність організації ви можете відслідковуючи нашу сторінку у Фейсбук – http://surl.li/memwb