Рятувальники ліквідували пожежу на Кременеччині та врятували 190 гектарів посівів

9 липня о 07:17 до Служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу в селі Борсуки Лановецької територіальної громади. На сільськогосподарських угіддях спалахнула солома.

Вогонь надзвичайно швидко охопив площу у 600 квадратних метрів та знищив 433 тюки. Фахівці пожежно-рятувального підрозділу негайно розпочали гасіння. На допомогу також прибули місцеві працівники із сімома одиницями допоміжної техніки.

Завдяки оперативним та злагодженим діям стихію вдалося зупинити. Вогнеборці врятували 600 тюків соломи та запобігли перекиданню полум’я на поле ріпаку площею 190 гектарів. Від Служби порятунку працювали дві автоцистерни.

Безпечні жнива: пам’ятка

Період збору врожаю — час найвищої пожежної небезпеки. Категорично заборонено спалювати стерню та розводити багаття поблизу полів. Забезпечте всю збиральну техніку первинними засобами пожежогасіння. У разі найменшого загоряння одразу телефонуйте за номером 101.