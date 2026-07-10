У Заліщиках рятуватимуть 600-річний дуб-пам’ятку природи

У Заліщиках фахівці обстежили 600-річний дуб, який є ботанічною пам’яткою природи місцевого значення «Дуб над Дністром». За результатами огляду планують провести низку природоохоронних заходів для збереження унікального дерева.

До обстеження долучилися представники Заліщицької міської ради, Відокремленого підрозділу НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут», комунального підприємства «Заліщицьке міське комунальне підприємство» та науково-дослідного відділу Національного природного парку «Дністровський каньйон».

Під час роботи фахівці відібрали зразки грибкової гнилі з дупла, яке утворилося в нижній частині стовбура. Лабораторні дослідження допоможуть визначити вид грибка та розробити ефективні заходи для захисту дерева.

За підсумками обстеження заплановано комплекс природоохоронних робіт. Зокрема, навколо дуба встановлять огорожу, проведуть розпушування ґрунту в пристовбурній зоні, облаштують підпору для однієї з бічних гілок, щоб запобігти її обламуванню, видалять сухі гілки та оброблять місця зрізів спеціальними засобами.

Також біля дерева встановлять охоронний знак, який інформуватиме про його природоохоронний статус.

600-річний «Дуб над Дністром» є однією з природних перлин Заліщицького парку та цінною історичною й екологічною пам’яткою Тернопільщини.