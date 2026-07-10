Лише 28 вступників в Україні цього року змогли отримати максимальні 200 балів одразу з трьох предметів на національному мультипредметному тесті. Про це повідомили міністр освіти і науки України Оксен Лісовий. Серед цих двадцяти восьми — випускник Тернопільського медичного ліцею №15 імені Лесі Українки Андрій Шимків.

Історію України, математику та хімію він склав без жодної помилки, а з української мови набрав 195 балів. Сам Андрій зізнається: такого результату не очікував навіть після року підготовки. У розмові з «Поглядом» він розповів про перші емоції після оголошення результатів, самостійну підготовку, роль олімпіад і вчителів, любов до хімії та про те, чому високі бали не варто ставити єдиною метою навчання.

Коли побачили результати НМТ, якою була ваша перша реакція?

Закінчивши тест, я спочатку ніяк не реагував на результати. Можливо, через те, що ще прокручував завдання в голові, або просто не до кінця зрозумів чи правда це. Тільки коли я вийшов, і інші люди мені переводили бали, з часом прийшло розуміння. Це була радість, а ще більше полегшення від того, що все позаду. Звичайно, після того я обдзвонив всіх своїх знайомих.

Що для вас означають 200 балів одразу з трьох предметів?

Скоріш я це сприймаю, як визнання своїх старань. Більшість завдань на НМТ не є складними поодинці, але разом складають немалу проблему. Це результат не лише підготовки, яка була у всіх, а й вміння сконцентруватися в потрібний момент і не робити примітивних помилок, тож я радий, що успішно пройшов цей тест на уважність. Власне результат не був для мене самоціллю, і я дивлюсь на нього скоріш як на інструмент для вступу, а не як на мету всіх років підготовки

Як виглядав ваш звичайний день під час підготовки до НМТ?

Чим ближче до тесту, тим більше часу я почав приділяти підготовці, думаю, це так у всіх. Але навіть перед самим НМТ, замість того, щоб використовувати весь час на підготовку, я знаходив час на відпочинок і дозвілля. Багато хто був настільки сконцентрованим на результаті, що навіть не ходив до школи, але не я, я проти того, щоб весь час фокусуватися на строгій підготовці, бо ризикуєте вигоріти та вкрай втратити цікавість до предметів. В цьому плані мені допомогло те, що я вчився і до 11 класу всі роки, тож графік у мене був доволі вільним, адже базу я мав, а решту можна було й підтягнути.

Скільки часу в середньому приділяли навчанню щодня?

Почав підчитувати історію з липня десь в середньому по 30 хвилин у день. З жовтня взявся за мову, що додало ще пів години. Десь в лютому я зменшив темп на користь хімії, з якої готувався до олімпіади в доволі суровому темпі. З квітня я відновив підготовку з більшою інтенсивністю, а також почав робити максимум тестів з усіх 4 предметів: до літа це займало близько 2-3 годин в день, а після початку канікул могла добігати до 5.

Які ресурси, платформи чи навчальні матеріали виявилися для вас найкориснішими?

В самостійній підготовці плюс в тому, що ви не концентруєтесь на одному методі вивчення, а пробуєте, шукаєте різні ресурси і можете знайти той, який ближче всього до душі. Я ж в свій час перепробував дуже велику їх кількість, але думаю кожен повинен пройти цей шлях самостійно. Якщо говорити про підготовку саме до НМТ, то книжки, як на мене, є складним методом, адже в них багато додаткової інформації, яка може бути цікавою, але не впливає на результат, забираючи на себе час, поки на просторах інтернету є багато безплатних лекцій з “вижимкою”, що найбільше допомагало мені з історією. З математики ж – будь-які джерела є корисними, якщо ви націлені на те, щоб розібратись в темі, а не просто поставити галочку.

Чи займалися з репетиторами, чи покладалися переважно на власні сили?

На мою думку, головна роль репетитора в підготовці – направити учня та контролювати його навчання. Якщо ж ви можете підтягнути дисципліну власноруч і вас не потрібно постійно підганяти, такий наставник не є обов’язковим. Доволі багато чого я взяв від шкільних вчителів, а прогалини сам знаходив та усував. Лише з української мови в мене виникла така потреба, бо інформацію з неї важче перевірити в інтернеті та існує ризик неправильного розуміння правил, тож професійна людина, яка це все перевірить, дійсно може бути корисним. А втім, кожен це вирішує для себе сам, розуміючи власні знання та можливості.

Чому серед предметів за вибором ви обрали саме хімію?

Це цікавий і недооцінений предмет. Я люблю і фізику, яку складало багато моїх знайомих, і інші предмети, але хімія показала себе для мене більш екзотичною. Але вона водночас і невидима для більшості, насправді цікаво скільки різних процесів відбувається, і скільки людей над ними трудяться, а ми про це нічого не знаємо. В школі вона мені здавалася легкою, і тільки коли я поглиблювався в неї і готувався до олімпіад, я зрозумів наскільки це широкий простір для дослідження, і все що я знаю зараз є лиш мізерною частиною. Або якщо коротко: все, що я знав з хімії, це слова мого тата “Не їжте хімію”, тож я хочу це перевірити.

Який предмет дався найважче і чому?

Історія. Об’єктивно там дуже багато чого просто треба взяти і зазубрити. Добре, якщо є до цього цікавість, це полегшує процес, але факт залишається фактом. Якщо взяти математику, там такого мінімум, якщо вчити її ґрунтовно. Часто з одного факту випливає куча інших, головне це не збирати хаотично і хоч інколи ставити собі питання “Звідки це береться?” З української мови також є багато проблемних тем, як-от лексикологія, яка підвела мене на іспиті, але в цілому більшість питань з неї складними не були.

Який предмет приносив найбільше задоволення під час підготовки?

Знову ж таки історія. Інші предмети я любив і так, а нею цікавився зрідка. На початку був обурений тим, що її зробили обов’язковим предметом, але зараз ні про що не жалію, адже зміг трохи переосмислити минуле. Мабуть тому я вважаю, що не слід просто сліпо вивчати дати і події, найцінніше тут – зв’язок між ними.

Наскільки участь в олімпіадах допомогла під час підготовки до НМТ? І в яких брали участь?

В останній рік я брав участь в олімпіадах з математики, фізики, хімії, історії і астрономії та у всіх крім останньої взяв призове місце. В першу чергу вони привчають боротися зі стресом і виходити з непередбачуваних ситуацій під час тестування. Вміння концентруватися протягом багатьох годин я взяв саме звідти. Також дозволяють оцінити власні сили, але слід розуміти, що специфіка там зовсім інша, тож не варто хвилюватися, або навпаки бути занадто впевненим. Ну і безцінне – це знайомства: коли тебе оточують розумні люди, сам прагнеш до них наблизитись.

Яку роль у вашому успіху відіграли вчителі?

Вчителі, безсумнівно, відіграють ключову роль як в навчанні учня, так і в зацікавленні його предметом, щоб той далі продовжував його вчити. Я б збрехав, якби сказав, що щось із цього було б можливим без них.

Чи є педагоги, яким особливо хотіли б подякувати, і за що саме?

Всім тим, хто не просто виконує свої обов’язки, а справді зацікавлений в учнях, хто готовий безплатно пояснити тому, хто цього потребує, хто готовий відійти від програми коли це потрібно, хто шукає підхід до кожного особисто, хто живе своєю роботою.

Тож особлива подяка вчителям:

Мови – Олені Євгенівні, за те, що терпіли нас та завжди йшли на поступки.

Математики – Ганні Петрівні, за те, що зберегли цікавість до предмету.

Хімії – Лідії Євгенівні, за те, що приділяли свій вільний час, не просячи нічого взамін.

А також Іванні Володимирівні та Тетяні Анатоліївні, які були для мене прикладом.

Дякую!

Що найбільше мотивувало вас працювати на такий результат?

Перш за все бажання вступити туди, куди захочу, а також випробувати власні сили та довести собі, що це мені під силу.

Чому саме хімія стала вашим професійним орієнтиром?

Вважаю, що в української хімії є майбутнє, тож хочу до нього долучитися.

Які спеціальності та заклади вищої освіти розглядаєте для вступу?

Планую продовжити розвиватись в напрямі хімії: чи то в інженерії, чи з нахилом у фармацію. Щодо закладів, то війна створила певні перешкоди, тому скоріш за все вступати буду в західній Україні. Куди конкретно поки говорити рано, але я маю для себе декілька варіантів.

Які проблеми в Україні хотіли б допомагати вирішувати завдяки своїй майбутній професії?

Надіюсь тільки, що проблеми будуть не такі як зараз, і мої навички будуть корисними при відбудові. Дуже важко спрогнозувати на такий проміжок часу, але буду старатися допомагати тим, чим зможу.

Які три головні поради дали б учням, які складатимуть НМТ наступного року?

1) Не боятися: через НМТ проходять всі, і паніка тут ні до чого.

2) Готуватися завчасно: це дозволить зменшити навантаження безпосередньо перед іспитом.

3) Не ставити себе в строгі рамки підготовки, серйозно, так можна з розуму зійти, відпочивайте трохи (не сприймати як виправдання ліні).

Яких помилок варто уникати під час підготовки?

Помилок не варто уникати, адже немає кращої помилки ніж та, якої допускаєш у навчанні. Потрібно лиш розуміти їх і робити для себе якісь висновки.

Чи потрібно, на вашу думку, відмовлятися від відпочинку заради високого результату?

Я бачив людей, які до цього підходили дуже строго, з ціллю близькою до “набрати 800 балів”. Вони цим жили, а потім переважно вигорали, і це нормальна реакція організму. Це не просто шкідливо для здоров’я, це ще й стратегічно програшна колізія. За місяць-два до іспиту можна опинитися в стані, коли навіть найпростіше завдання викликає апатію. Ефективність підготовки вимірюється не кількістю годин, проведених за книжками, а фокусом: краще провести одну годину сконцентрованим, ніж 7 годин монотонної писанини та напівсонного гортання конспектів. Окремо хочу нагадати про важливість повноцінного сну, з яким і в мене деколи бували проблеми.

Що б ви сказали випускникам, які хвилюються перед тестуванням?

Хвилювання перед НМТ це нормально, і воно повинне бути, це означає, що вам не все одно, але вас не повинно трусити. НМТ оцінює не вас, а ваші знання на даний момент. Якщо ж ви дуже хвилюєтесь про вступ на бюджет, можете скласти для себе запасний план: це як мінімум допоможе розуміти, що життя на цьому не закінчується. Ну а ще, дихайте, рухайтесь, погладьте кота чи собаку, а хто складатиме хімію, пам’ятайте, не пийте кислоту, вона дорога!

Спілкувалася Надія Греса