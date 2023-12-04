У Тернополі штрафують підприємців через сніг та лід

У зв’язку із настанням несприятливих погодних умов особлива увага управління муніципальної інспекції приділяється питанню очищення території міста від снігу та льоду.

Так, сьогодні, 4 грудня, інспекторами обстежено близько 25 місць найбільшого скупчення людей, а саме території великих ТРЦ, автостанцій, Залізничний вокзал на предмет дотримання Правил благоустрою у Тернопільській міській територіальній громаді.

За результатами обстеження виявлено шість фактів неналежного утримання прилеглих територій у зимовий період, зокрема, неналежне очищення від снігу та льоду і не оброблення території протиожеледними засобами.

На відповідальних осіб інспекторами оформлено адміністративні протоколи за ст. 152 КУпАП. Також проводяться профілактичні бесіди, щодо належного утримання прилеглих територій.

Окрім виявлення порушень здійснюється координація комунальників щодо очищення від снігу і льоду прибудинкових територій. Дана робота інспекторів муніципальної інспекції продовжується.

До слова, за порушення ст.152 КУпАП настає адміністративна відповідальність та тягне за собою накладення штрафу на відповідальних осіб, суб’єктів підприємницької діяльності – від 850 грн до 1700грн.

Звертаємось до громадян, повідомляти про неналежне прибирання дворів, прилеглих територій до закладів торгівлі та громадського харчування, офісів, установ і організацій можна на Viber муніципальної інспекції за номером 067 447 32 78, надіславши фото та адресу, де виявлено порушення.