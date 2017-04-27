У Тернополі спіймали п’ятьох “зеків”, які залізли у чуже авто

26 квітня, близько 5-ї години ранку, службі 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Київській у припаркованому автомобілі Mercedes перебувають підозрілі особи.

Прибувши на місце події, патрульні поліцейські виявили 5 невідомих осіб. З’ясувалося, що один з них – 48-річний громадянин, перебуває під цілодобовим домашнім арештом, 34-річний, 36-річний, 38-річний чоловіки та 27-річна жінка були раніше судимі та притягались до кримінальної відповідальності.

Екіпаж здійснив супровід їх до відділку поліції та передав слідчому, для з’ясування усіх обставин.